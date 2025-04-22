الامارات | «نافح» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «نافح» بسباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، الذي أقيم على مضمار قصر السعيد الرملي في تونس، وشهد انطلاقة مبهرة لأولى محطات النسخة الـ32 للحدث، وسط حضور جماهيري.

وخالف «نافح» كل التوقعات التي كانت ترشح الثلاثي «حاتم» و«لاس فيغاس» و«خدام»، لتعلن المحطة التونسية ولادة بطل جديد قدم عرضاً قوياً قاده لصدارة المجموعة المشاركة عن جدارة، والفوز بالسباق الأغلى الذي أقيم ضمن (الفئة الأولى) لمسافة 2000 متر، وسط مشاركة 15 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس وشمال إفريقيا، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائز السباق 500 ألف دينار تونسي، هي الأغلى بتاريخ السباقات التونسية.

وينحدر البطل «نافح» من نسل «نوريسك الموري ومنجادور بنت منجانيت»، للمالك خالد بن عثمان، بإشراف المدرب أيمن الجباري، وقيادة الفارس جوزيه سانتياغو، وقطع البطل مسافة السباق بزمن 2:23.03 دقيقة، متقدماً بفارق طولين عن «لاس فيغاس»، فيما جاء بالمركز الثالث الجواد «حاتم».