الامارات | الجويني: دبا الحصن قادر على تجاوز المباريات الصعبة المتبقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مهاجم فريق دبا الحصن، التونسي هيثم الجويني، أن الطريق إلى تحقيق البقاء لموسم جديد في دوري أدنوك للمحترفين ليس سهلاً، بسبب جدول المباريات الصعب الذي ينتظر الفريق في الجولات الخمس المتبقية.

ويحتل دبا الحصن المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن البطائح صاحب المركز الـ12، وله 21 نقطة، وهو المركز المؤهل للبقاء.

واعتبر الجويني أن المباريات الخمس المقبلة جميعها مباريات كؤوس لا تقبل الخسارة، رغم أنها ستكون أمام كل من النصر، وكلباء، والوحدة، وشباب الأهلي، والعروبة وجميع هذه الفرق تمتلك طموح المنافسة على الدوري أو التأهل للمشاركة في المنافسات الآسيوية.

وقال الجويني لـ«الإمارات اليوم»: «النتائج غير الجيدة التي تعرّض لها الفريق في بداية الموسم، جاءت بسبب جدول المباريات الذي وضع الفريق مبكراً في مواجهة فِرَق أكثر جاهزية وقوة، هي الشارقة والبطائح وعجمان والجزيرة والعين»، مؤكداً أن «مدرب دبا الحصن، حسن العبدولي، تمكن من قراءة إمكانات اللاعبين وتوظيفها بشكل احترافي، ما أسهم في تغيير عقلية اللاعبين، وطريقة أدائهم، كما أسهم في إعادة دبا الحصن إلى واجهة المنافسات، وما يؤكد ذلك تحقيق فوزين، أحدهما على العين (3-2)، والآخر على بني ياس (4-2) بأداء باهر».

ووصف الجويني الفوز على بني ياس بأنه كان نقطة انطلاق نحو البقاء، خصوصاً أن الفوز جاء على حساب فريق كبير، مشيراً إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة حين يسجل الأهداف ويصنعها، خصوصاً أنها مهدت إلى تعزيز حظوظ الفريق في مواصلة اللعب مع المحترفين، مضيفاً: «فريق دبا الحصن يلعب بأسلوب جميل، وله بصمة رياضية قوية، وأنا واثق بأن الفريق سينجح في نهاية الدوري».

وأكّد أن «قدوم المدرب العبدولي لتدريب الفريق أعاد الثقة للاعبين، وأسهم في تعزيز الأداء الهجومي للفريق، كونه يطمح للفوز دائماً، وهذه من المواصفات الفنية العالية، وهو مدرب كبير وقادر على النجاح في مختلف الأندية».

وتابع: «أشعر بسعادة للعب في دوري أدنوك للمحترفين، لما يتمتع به من جودة عالية ومنافسات قوية، ووجود لاعبين ومدربين بكفاءة عالية، وأتمنى أن يواصل تطوره في المستقبل»، كما وصف لاعبي تونس الذين يلعبون مع الأندية الإماراتية بأنهم يقدمون مستويات جيدة مع فرقهم، ومنهم فراس بالعربي مع الشارقة، وزميله في دبا الحصن أسامة حدادي، كما أكّد شعوره بالرضا عن نفسه بعد أن سجل ستة أهداف، وصنع أربعة أهداف لزملائه، ويرى أن أجمل أهدافه التي سجلها كان في مرمى العروبة.

هيثم الجويني:



. دبا الحصن يلعب بأسلوب جميل، وله بصمة رياضية قوية، وأنا واثق بأن الفريق سينجح في نهاية الدوري.