الامارات | نادٍ إماراتي يفاوض نجم ميلان الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نادياً إماراتياً (لم تذكر اسمه)، دخل في مفاوضات مع المهاجم، لوكا يوفيتش، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وقال الإعلامي الإيطالي، نيكولا تشيرا، المتخصص بسوق انتقالات اللاعبين، على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن مهاجم ميلان الإيطالي يحظى باهتمام كبير لخوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الخليجية، وذكر تشيرا أن المهاجم الصربي يجذب أنظار نادٍ إماراتي، وتنافس أندية من السعودية وقطر لكسب خدماته عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى اللاعب (27 عاماً) يفكر في الموافقة على خوض تجربة جديدة، خارج الدوريات الأوروبية، وتابع: «ينتهي عقد اللاعب مع إي سي ميلان، في يونيو المقبل، وترغب الأندية في التعاقد معه كلاعب حر»، وأشار إلى أن مجموعة من الأندية الخليجية تواصلت مع اللاعب السابق لريال مدريد ومحيطه في الأيام الأخيرة، للاستفسار حول إمكانية التعاقد معه في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في المقابل، كشف أن لدى ميلان خيار التمديد مع لوكا يوفيتش، لكن ذلك يتوقف على قرار الإدارة والمدير الفني المقبل للفريق، خصوصاً أن هناك اتجاهاً لعدم تجديد عقد المدرب سيرجيو كونسيساو.

يُذكر أن لوكا يوفيتش انضم إلى «الروسونيري» في سبتمبر 2023، قادماً من فيورنتينا الإيطالي، مقابل 500 ألف يورو، حيث شارك مع ميلان في 48 مباراة، وأحرز 11 هدفاً ولعب تمريرتين حاسمتين.

وخاض مهاجم منتخب صربيا العديد من التجارب البارزة عبر مسيرته، حيث انتقل من ليماسول القبرصي إلى بنفيكا البرتغالي في 2016 مقابل 6.6 ملايين يورو، ولعب موسماً واحداً مع «النسور» ثم انتقل إلى إينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 22 مليون يورو.

وتألق يوفيتش بشكل لافت مع النادي الألماني الذي لعب معه 93 مباراة، وأحرز 40 هدفاً، ولعب 10 تمريرات حاسمة، وكان أصغر لاعب يحرز خمسة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الألماني، ليجذب أنظار العملاق ريال مدريد، الذي تعاقد معه مقابل 63 مليون يورو في يوليو 2019، لكنه لم ينجح في تجربته مع «الملكي»، حيث خاض 51 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف فقط، ولعب خمس تمريرات حاسمة.

وتعاقد فيورنتينا الإيطالي مع يوفيتش في 2022 مجاناً، حيث استعاد تألقه وشارك مع «الفيولا» بمشاركته في 50 مباراة وإحرازه 13 هدفاً وصناعته ثلاثة أهداف، قبل أن ينتقل إلى ميلان بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.