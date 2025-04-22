شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يطلب خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف ،وقبل مواجهة فريق المصرى بالمباراة المقبلة المقرر لها الأول من مايو بالجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز.

وطلب بيسيرو خوض مباراة ودية أو أكثر إن أمكن لتجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة فى ظل أهميتها حيث اصبح الفريق لا ينافس إلا على بطولتى الدورى والكأس فقط بعد الخروج من الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يحدد المدير الإدارى الودية التى يطلبها بيسيرو، خلال الساعات المقبلة حتى يتمكن المدير الفنى من تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب وكذلك الاطمئنان على جاهزيتهم للمباريات القادمة.

وودع الزمالك بطولة الكونفدرالية الأفريقية امام ستيلينبوش الجنوب افريقى باياب ربع نهائي الكونفدرالية ، بينما ودع كأس عاصمة مصر رغم الفوز على سموحة، حيث احتل الزمالك المركز الرابع بترتيب مجموعته ، وينص نظام البطولة على تأهل أول فريقين من كل مجموعة.