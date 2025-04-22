شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي مكتمل الصفوف قبل مواجهة مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

استعاد البنك الأهلي جميع لاعبيه المصابين قبل المواجهة المرتقبة، كما عقد طارق مصطفى، جلسة خاصة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز خلال اللقاء وعدم الاستهانة بالمنافس، مشدداً على أهمية الإلتزام بالأدوار الفنية واستغلال الفرص التي ستتاح أمام المرمى.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لـ طارق مصطفى، لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر.

بدأ الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، بمراجعة المباريات السابقة لفريق مودرن سبورت هدف، وذلك لتحديد اهم نقاط القوة والضعف لديهم قبل اللقاء المرتقب.

واحتل البنك الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.