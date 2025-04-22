شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة الحسم أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد اللهالثلاثاء، 22 أبريل 2025 02:00 ص
يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي التحضير لمباراته أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما عاد إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراة الذهاب وحصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، قبل أن يستأنف تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش في بداية التحضير لمباراة العودة أمام بطل جنوب إفريقيا.
ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع برنامج تجهيز الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى، حيث يحدد البرنامج البدني والتدريبات الخططية التي سيؤديها اللاعبين خلال الأيام التي تسبق موقعة الجمعة الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بحثا عن التتويج بالنجمة الثالثة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.
اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).
كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.
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