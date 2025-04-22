شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير غزل المحلة ينافس "توفيق" بتروجت على تدعيم الجبهة اليسرى بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي متابعة يحيى زكريا ظهير أيسر غزل المحلة، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مركز الجبهة اليسرى في الموسم الجديد، حيث ينتظر تقرير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء قبل التفاوض مع ناديه لشراء عقده أو البحث عن بديل آخر.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع ظهير أيسر محلي في الموسم الجديد، في ظل صعوبة التعاقد مع ظهير أجنبي، مع اكتمال قائمة اللاعبين بعد عودة أليو ديانج في الموسم الجديد، ورغبة الإدارة في ضم لاعب أجنبي في المراكز الهجومية.

ودخل يحيى زكريا في منافسة مع توفيق محمد ظهير أيسر بتروجت، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى في الأهلي في الموسم الجديد، وتتم المفاضلة بين الثنائي.

ويفكر مسئولو النادي الأهلي في ضم يحيى زكريا بعدما تألق مع فريقه في الموسم الحالي، بخلاف أنه يلعب في نادي جماهيري ويجيد اللعب تحت ضغوط جماهيرية، إضافة إلى صغر سنه.