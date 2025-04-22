شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يصطدم بحرس الحدود في افتتاح مباريات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، تنطلق أولى مباريات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث يصطدم فريق إنبي بنظيره حرس الحدود، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، حيث يبحث كل فريق عن الفوز ووضع قدماً في الدور نصف النهائي قبل لقاء العودة المقرر له الأربعاء الموافق 21 مايو المقبل.

وتأهل فريق إنبي تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل، إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر، عقب سيطرته على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف طلائع الجيش المتصدر برصيد 7 نقاط، وخاض إنبي 3 مباريات في دور المجموعات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وسجل لاعبو الفريق البترولي هدفين واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

بينما على الجانب الآخر، تأهل حرس الحدود إلى الدور ربع النهائي بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، عقب خوضه 3 مباريات في مجموعته فاز بهم جميعاً، تحت قيادة مدربه محمد يوسف، وسجل لاعبو الحدود 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.