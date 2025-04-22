شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات النسائية يخوض مرانه الثانى بالمغرب.. ومعاينة ملعب مباراة أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب الوطنى لكرة الصالات النسائية مرانه الثانى بالمغرب الاثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص نادر رشاد المدير الفني للمنتخب على اصطحاب اللاعبات لجولة تفقدية لمعاينة ملعب مباراة أنجولا في افتتاح مشوار المنتخب في البطولة الخميس المقبل، كما شرح رشاد بعض القواعد القانونية والفنية الخاصة باللعبة قبل انطلاق البطولة.



ويستعد المنتخب لخوض أولى مبارياته أمام نظيره الأنجولي يوم الخميس المقبل على صالة الأمير عبد الله في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 حتى 30 أبريل الجاري.



كانت بعثة المنتخب برئاسة الدكتور علاء عبد العزيز مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وصلت العاصمة المغربية الرباط ظهر أمس الأحد وكان في استقبالها مندوب الاتحاد الأفريقي لمراجعة بعض الأمور الإدارية.