شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة حكما لمباراة إنبى وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم نادر قمر الدولة لإدارة مباراة انبى وحرس الحدود المقرر لها اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت فى ذهاب ربع نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر كالتالي:



مباريات الذهاب

إنبي × حرس الحدود .. الثلاثاء 22 إبريل الساعة 7 مساءً

الإسماعيلي × طلائع الجيش.. الأربعاء 23 إبريل الساعة 4 مساءً

مودرن سبورت × البنك الأهلي.. الأربعاء 23 إبريل الساعة 7 مساءً

سيراميكا × بتروجت.. الخميس 24 إبريل الساعة 7 مساءً

مباريات الإياب

طلائع الجيش × الإسماعيلي.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 5 مساءً

البنك الأهلي × مودرن سبورت.. الثلاثاء 20 مايو الساعة 8 مساءً

بتروجيت × سيراميكا.. الأربعاء 21 مايو الساعة 5 مساءً

حرس الحدود × إنبي.. الأربعاء 21 مايو الساعة 8 مساءً

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر



تنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.