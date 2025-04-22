شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: الزمالك دوافعه أكبر من بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن بطولة الدوري ما زالت في الملعب والفرص موجودة للثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك، ومواجهة الزمالك وييراميدز ستكون حاسمة بشكل كبير في مصير الدوري.

وقال جمال عبد الحميد خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس 1: "الدوري ما زال في الملعب والفرصة متاحة للثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك، ومواجهة الزمالك وبيراميدز ستكون حاسمة لمصير الدوري".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الزمالك والاهلي يمتلكان قوة لا يمتلكها بيراميدز وهي الجمهور الداعم الأول للقطبين وهم سبب سيطرتهم على اللقب في السنوات الماضية منذ تتويج الإسماعيلي باللقب".

وتابع: "بيسيرو لازم ياخد فرصته كاملة ويبذل قصارى جهده مع الزمالك رغم نواقص القائمة والغيابات التي تضرب الفريق، ومع ذلك يقدم مباريات رائعة فاتمني ياخد الفرصة لسه عنده نهائي كأس مصر والدوري، والفريق تأثر جدا بغساب عبد الله السعيد وناصر ماهر".

وعن رحيل زيزو، قال جمال عبد الحميد: "بص أي حد من حقه يمشي من الزمالك بس بلاش بوس التيشيرت والكلام بتاع البرامج أنه بيحب النادي وجماهير النادي، اطلع قول أنا لاعب محترف لو جالي عرض أكبر همشي، ومش عارف هي 20 مليونا و40 مليونا مش كفاية هو إحنا بنقول ألف جنيه".

وتابع: "الزمالك دا المفروض يتعمله برواز كبير له هو بس رغم الحجز على النادي والمشاكل ووقف القيد ورحيل اللاعبين والكباري اللي بتتعمل لنجومه وما زال بياخد بطولات".

وعن نهائي كأس مصر، قال: "الزمالك دوافعه أكبر من بيراميدز في هذه المباراة، لأنه يحتاج الخروج ببطولة هذا الموسم بعد توديع الكونفدرالية، والمباراة صعبة وحالة اللاعبين في الماتش ستحسم اللقب بغض النظر عن قائمة النجوم، والتوفيق مع أحد الفريقين يمنحه اللقب".