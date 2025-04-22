شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الطلائع بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى اليوم الثلاثاء معسكر مغلق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء غداً الأربعاء باستاد الإسماعيلية فى ذهاب ربع نهائى بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الدراويش مرانه الاخير ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق ، يواصل أحمد عادل عبد المنعم ، حارس مرمى الإسماعيلى، الغياب عن الدراويش في مباراته المقبلة أمام الطلائع فى ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر، بسبب استمرار برنامجه التأهيلى للتعافي من الإصابة.

وغاب أحمد عادل عبد المنعم عن مباراة فريقه الاخيرة أمام الاتحاد السكندرى في كأس عاصمة مصر، والتي فاز بها الدراويش بهدفين دون مقابل ليتأهل الفريق لدور ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وأثبتت الاشعة التى خضع لها أحمد عادل عبد المنعم إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية، ويجرى الجهاز الطبى بالدراويش محاولات مكثفة لتجهيزه للمباريات المقبلة خاصة مباراة زد في الدورى التي ستكون بوابة الاطمئنان على بقاء الفريق في بطولة الدورى بشكل كبير.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاسماعيلى والطلائع فى الخامسة مساء الثلاثاء 20 مايو المقبل باستاد جهاز الرياضة.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

وتأهلت فرق بتروجت ومودرن سبورت عن المجموعة الأولى، والبنك الأهلي وسيراميكا عن المجموعة الثانية، وشهدت المجموعة الثالثة صعود طلائع الجيش كأول المجموعة على حساب إنبي الذي تراجع للمركز الثاني، وتأهل حرس الحدود والإسماعيلي من المجموعة الرابعة.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.