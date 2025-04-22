الامارات | رياضيون: كوزمين الخيار الأنسب لقيادة المنتخب.. ومهمته ليست مستحيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رياضيون ومحللون فنيون أن مدرب المنتخب الوطني الأول الجديد، الروماني أولاريو كوزمين، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة، أخيراً، بعقد لمدة عامين، يُعد الخيار الأنسب والأفضل لقيادة المنتخب في الفترة الحالية، وأن اختيار الاتحاد له جاء لأسباب عدة، أبرزها مسيرته التدريبية الحافلة بالإنجازات، بجانب معرفته الكبيرة بالمنتخب ولاعبي الدوري الإماراتي، بحكم وجوده في الإمارات لفترة طويلة منذ 2011، عندما كان مدرباً لفريق العين، وانتقاله للعمل مع شباب الأهلي، وأخيراً مدرباً للشارقة، قبل تعاقد اتحاد الكرة معه ليقود الأبيض في الفترة المقبلة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن مهمة كوزمين في قيادة المنتخب لبلوغ المونديال ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة، كون أن لديه فرصتين في التأهل إلى كأس العالم سواء مباشرة أو من خلال الملحق»، مضيفين أن «خطوة اتحاد الكرة في التعاقد مع كوزمين تعد ممتازة، كونه مكسباً لكرة الإمارات ومدرب صاحب خبرة كبيرة وإنجازات كثيرة، وهو الأفضل حالياً في الساحة».

ويحتل المنتخب الوطني حالياً المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وباتت فرصته في التأهل المباشر إلى كأس العالم مشروطة بالفوز في المباراتين المتبقيتين في الجولتين الأخيرتين في التصفيات، مقابل خسارة أوزبكستان أو تعادلها أمام قطر في الجولة الأخيرة من التصفيات، كما أن المنتخب يمتلك أيضاً فرصة التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق.

خطوة ممتازة

وقال المعلق الرياضي والمحلل الفني، علي حميد، إن التعاقد مع كوزمين ممتاز جداً وأمر إيجابي كونه لن يكون غريباً على اللاعبين نظراً لمعرفته بالدوري الإماراتي، لذلك فإنه من السهل جداً أن يقوم باختيار العناصر التي يريدها في المنتخب.

وأضاف: «اللاعبون لديهم ثقة كبيرة بشخصية كوزمين وإمكاناته، باعتباره أكثر مدرب حصداً للألقاب حالياً في البطولات المحلية بالدوري الإماراتي، وهذا الأمر يعزّز من وجوده كمدرب للمنتخب، وكذلك في ثقة اللاعبين بقدراته».

وأضاف علي حميد: «كوزمين لديه فرصتان لقيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم، وهما التأهل مباشرة وقد تكون هذه الفرصة أضعف نوعاً ما، كون أن الأمر يعتمد على فوز المنتخب في مباراتيه المتبقيتين أمام أوزبكستان وقيرغيزستان وفي الوقت نفسه خسارة أوزبكستان أمام قطر في الجولة الأخيرة في التصفيات، في حين أن الفرصة الثانية هي التأهل عبر الملحق وقد تكون هي الأقوى».

وأكمل: «كما لدى كوزمين فرصة إمكانية تجهيز المنتخب في الصيف من خلال معسكر إعداد وخوض مباريات ودية والعودة بالفكر التدريبي السابق للمنتخب، وهي مسألة تتم من خلال عملية انتدابات اللاعبين وكذلك خوض مباريات ودية كونها مهمة في مسألة انسجام اللاعبين، لذلك فإن كوزمين يعد مكسباً لكرة الإمارات والأفضل حالياً».

المدرب الأفضل حالياً

من جهته، قال مدرب المنتخب السابق والمحلل الفني، الدكتور عبدالله مسفر، إن اتحاد الكرة رأى أن كوزمين هو المدرب الأنسب لقيادة المنتخب في هذه المرحلة من الناحية الفنية، ولا يمكن التشكيك أو التقليل من قدراته وإمكاناته الفنية كمدرب.

وأضاف: «اختيار اتحاد الكرة لكوزمين تم بعد دراسة تضمنت مقارنته بمدربين آخرين ومن لديهم القدرة في قيادة المدرب، والمعرفة التامة باللاعبين كون أن المنتخب سيبدأ بعد انتهاء الدوري مباشرة مرحلة الإعداد للجولتين المتبقيتين في التصفيات، لذلك فإنه ليس منطقياً أن يقوم اتحاد الكرة بالتعاقد مع مدرب من خارج الإمارات لذلك فإن كوزمين خيار مناسب».

وأوضح مسفر: «هناك أمور عدة تجعل من كوزمين الخيار الأنسب من بينها معرفته التامة باللاعبين، ومتابعته للمنتخب ولاعبي الفرق الأخرى، بجانب أن لديه رؤية فنية معينة بالنسبة للاعبين، فضلاً عن وجوده لفترة طويلة في الإمارات كما أن ضيق الوقت بالنسبة للمباراتين المتبقيتين في التصفيات لا يسمح لاتحاد الكرة بالتعاقد مع مدرب من خارج الإمارات، لذلك فإن كل هذه الأمور تساعد كوزمين كثيراً في عمله، ويُعد من أفضل المدربين الموجودين في الإمارات وحقق إنجازات مع الفرق التي دربها رغم أنه لم يسبق له العمل في المنتخبات، لكن هذا الأمر لا يعني أنه لا يمكنه قيادة المنتخبات».

وأكمل مسفر «كوزمين يدرك أن الوقت غير كافٍ، لذلك فإنه سيقوم باختيار اللاعبين الأكثر جاهزية والأقرب إلى تنفيذ خططه التكتيكية للمباريات القادمة».

تفاؤل كبير

بدوره، وصف المدرب الوطني في كرة القدم واللاعب الدولي السابق، نواف مبارك، اختيار كوزمين مدرباً للمنتخب، بأنه كان موفقاً من قبل اتحاد الكرة رغم أنه تأخر، كون أن المعطيات كانت واضحة منذ فترة بعدم توفيق المدرب السابق البرتغالي باولو بينتو مع المنتخب.

وقال: «متفائل بتولي كوزمين تدريب المنتخب، والأمل موجود في إمكانية وصول المنتخب إلى المونديال»، مضيفاً: «كوزمين رجل المرحلة ورغم أن مهمته تعد صعبة، لكنه مدرب محنك ولديه خبرة ويعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيرة، وعنده القدرة في الوصول بالمنتخب إلى الطموح المنشود».

وأكمل نواف مبارك «كوزمين يعرف جميع اللاعبين، وأتوقع أن يقود المنتخب في التأهل المباشر للمونديال، لكن ذلك يتوقف أيضاً على نتائج الآخرين».

. الأبيض يحتل المركز الثالث في تصفيات كأس العالم.. وحظوظه حاضرة في التأهل المباشر.

. 2011 العام الذي بدأ فيه كوزمين مسيرته التدريبية في الملاعب الإماراتية مدرباً للعين ثم شباب الأهلي والشارقة.