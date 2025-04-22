شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مصدق: اللاعب تعاقد مع شركة تحليل أداء لتطوير مستواه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سالم محمد سالم، وكيل صلاح مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللاعب لم يصل إلى قمة مستواه مع القلعة البيضاء رغم تقديمه أداء جيد.

وأضاف سالم، في تصريحات تليفزيونية: "صلاح الدين مصدق لاعب مجتهد، ولم يقدم أفضل ما عنده حتى الآن مع نادي الزمالك وينتظره مستقبل كبير مع القلعة البيضاء".

وتابع: "مصدق يتدرب بشكل إضافي بخلافه مرانه اليومي مع الفريق، واللاعب تعاقد مع شركة تحليل أداء من أجل تطوير مستواه مع الزمالك".

واختتم: "أقنعت رئيس نهضة الزمامرة المغربي بالمقابل المادي في صفقة صلاح مصدق، وهذه الصفقة ساهمت في تركيز الأندية مع لاعبي الفريق المغربي".