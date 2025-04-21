شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلى وقيادات سياسية بسوهاج يحضرون عزاء سعد محمد لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من لفيف من أبناء محافظة سوهاج والقيادات السياسية بالمحافظة على حضور عزاء سعد محمد لاعب نادى الزمالك، في مقدمتهم النائب أحمد عبد السلام قوة عضو مجلس النواب، واللواء محمد دردير، والمستشار محسن دردير نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ولفيف من أصدقاء لاعب الزمالك الراحل.

كما حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم واجب العزاء في وفاة لاعب الزمالك السابق.

كما حرص معاذ شقيق الراحل سعد محمد على تلقي عزاء شقيقه في مسجد الحصري.

سعد محمد، الذي بدأ مسيرته في صفوف ناشئي الزمالك، كان نموذجًا للاعب الموهوب والخلوق، إلا أن المرض اللعين حرمه من استكمال مشواره الكروي، بعدما أبعده عن الملاعب وأثر بشدة على صحته خلال السنوات الماضية.

وأكد عدد من أهالي القرية في كلماتهم خلال الجنازة أن "سعد كان محبوبًا من الجميع، وعلاقته بالناس كانت طيبة وبسيطة، وكان مثالًا في الأدب والتواضع، سواء داخل القرية أو أثناء تمثيله لنادي الزمالك".

كما نعاه عدد من الرياضيين وزملائه السابقين بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن "سعد محمد لم يكن مجرد لاعب، بل روح ملهمة ستبقى في قلوبنا جميعًا".



معاذ شقيق لاعب الزمالك الراحل



معاذ



احمد قوة وابناء محافظة سوهاج



النائب احمد عبد السلام في العزاء