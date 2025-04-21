شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطر زيزو بجلسة التحقيق الثانية فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو نادى الزمالك موعد جلسة التحقيق الثانية المقرر أن يخضع لها أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، بعد تخلفه عن حضور الجلسة السابقة التي كان مقرر لها السبت الماضى.

ومن المقرر أن تكون الجلسة يوم الأحد المقبل، وفقا للإنذار الذى يرسله النادى للاعب لإخطاره بالموعد، وحال عدم حضور الجلسة، سيتم تحديد جلسة ثالثة، والتخلف عنها يعنى تقديم شكوى رسمية وإخطار اتحاد الكرة بموقف اللاعب مع تقديم ملف كامل عن أزمة اللاعب مع النادى.

ومن المقرر أن يكون إرسال الخطاب على محل إقامة اللاعب المدون في العقد الأخير بينه وبين الزمالك، وهو محافظة المنيا.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك تجهيز ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم والمنقطع عن التدريبات خلال الأيام الماضية، على خلفية توقيعه للأهلي، وكلف الزمالك أمين الصندوق بدراسة عقد اللاعب وتحديد مستحقاته المتأخرة بالتنسيق مع الشئون القانونية بالنادى لرصد الغرامات المقرر توقيعها على اللاعب بسبب غيابه عن التدريبات خلال الأيام الماضية مع احتساب نسبة المشاركة والتي يتم حسابها نهاية الموسم.