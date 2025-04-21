شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن محمد عواد حارس مرمى الأبيض كان يعاني من آلام متكررة في مفصل الركبة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات للمركز الإعلامي، إن الحارس يخضع لتدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي تحفظي.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض بعض الجوانب الخططية قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.