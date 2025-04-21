شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستأنف تحضيراته غدا استعدادا للطلائع بالقوة الضاربة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الاتحاد السكندري تدريبات الجماعية، غدا الثلاثاء، بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة منذ خوض مباراته الودية أمام إسكندرية للبترول، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وفاز الاتحاد السكندري على إسكندرية للبترول بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب زعيم الثغر، في ختام التجارب الودية التي خاضها الفريق استعدادا لمباراة الطلائع.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد تدريباته على ملعبه بمنطقة سموحة حتى الدخول في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل.

واستعاد الاتحاد السكندري كل لاعبيه المصابين قبل مباراة إسكندرية للبترول الودية، لتكتمل صفوف زعيم الثغر، لأول فترة منذ فترة طويلة، بعدما تأثر بالغيابات الكثيرة في الفريق نتيجة الإصابات المتكررة للاعبي الفريق.