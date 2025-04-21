شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة لاعب الزمالك سعد محمد تستقبل عزاءه فى مسجد الحصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبلت أسرة الراحل سعد محمد لاعب نادى الزمالك السابق، العزاء في مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان جثمان اللاعب قد شُيّع من مسقط رأسه بمحافظة سوهاج، حيث حضر المئات من أبناء المحافظة ومحبيه لتوديع الفقيد إلى مثواه الأخير.

سعد محمد، الذي بدأ مسيرته في صفوف ناشئي الزمالك، كان نموذجًا للاعب الموهوب والخلوق، إلا أن المرض اللعين حرمه من استكمال مشواره الكروي، بعدما أبعده عن الملاعب وأثر بشدة على صحته خلال السنوات الماضية.

وأكد عدد من أهالي القرية في كلماتهم خلال الجنازة أن "سعد كان محبوبًا من الجميع، وعلاقته بالناس كانت طيبة وبسيطة، وكان مثالًا في الأدب والتواضع، سواء داخل القرية أو أثناء تمثيله لنادي الزمالك".

كما نعاه عدد من الرياضيين وزملاؤه السابقين بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن "سعد محمد لم يكن مجرد لاعب، بل روح ملهمة ستبقى في قلوبنا جميعًا".