شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يُنهي استعداداته للمشاركة في بطولة أفريقيا للجولف بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم المنتخب الوطني المصري للجولف للناشئين والناشئات استعداداته النهائية للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 18 عامًا، والتي تستضيفها تونس، وذلك من خلال مرانه الأخير قبل السفر، أعقبه اتصال تحفيزي من رئيس الاتحاد المصري للجولف عمر هشام طلعت، بحضور المدير الفني ستيفن بورتون.

وأكد رئيس الاتحاد دعمه الكامل للفريق، مشددًا على أهمية تمثيل مصر بأفضل صورة، وأوضح أن الاتحاد يعمل على توفير كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركات راعية كبرى.

وخلال حديثه مع اللاعبين، شدد عمر هشام طلعت على أن التركيز الأساسي يجب أن يكون على المنهج والتطور التدريجي، وليس فقط على النتائج الفورية، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط في التدريب سيؤديان بطبيعة الحال إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس قيمة الجهد المبذول.

وتضم البعثة أحمد الشلقاني، عضو مجلس الإدارة، رئيسًا والمدرب ستيفن بورتون، إلى جانب اللاعبين عمر هاني، محمد ربيع، علي الدين سلامة، عبد الرحمن الدفراوي، واللاعبات تاليا سامح، نور إيهاب، ولي لي قاسم.

ويشارك في البطولة 14 دولة، هى مصر، جنوب أفريقيا، المغرب، ونيجيريا وكينيا واوغندا ومالاوى وزيمبابوى وزامبيا وكوت ديفوار وبتسوانا وموريشيوس بالإضافة إلى تونس البلد المضيف.