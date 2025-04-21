شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء أزمة بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

انتظم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما اعتذر اللاعب للجهاز الفني عما بدر منه في مباراة مودرن سبورت، التي أقيمت في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشارك ناصر ماهر في الفقرة البدنية، بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبعية استعداداً للمباريات المقبلة.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.