شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات عبد الله مجدى أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، خدمات عبد الله مجدى ظهير أيمن الفريق أمام بتروجت فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار ذهاب دور ربع نهائى كأس عاصمة مصر.

وتعافى عبد الله مجدى من إصابة الضامة التى لحقت باللاعب وأبعدته قرابة الشهر عن مباريات سيراميكا الماضية، قبل أن يتعافى ويشارك فى تدريبات الفريق استعدادا لبتروجت.

وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز، من أجل المحافظة على اللقب للموسم الثالث على التوالى، محذرا من قوة فريق بتروجت صاحب العلامة الكاملة فى دور المجموعات، والذى لم يفقد أى نقاط خلال مبارياته التى لعبها، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم لتحقيق الفوز.

على جانب آخر، يواصل حسين السيد ظهير أيسر فريق سيراميكا، الغياب عن الفريق أمام فريق بتروجت، فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل، فى إطار ذهاب منافسات ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويعانى حسين السيد من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة سيراميكا وفاركو فى بطولة الدورى التى فاز فيها الفريق بهدفين نظيفين.

ويحتاج حسين السيد لأسبوع قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية تمهيدا للمشاركة فى المباريات، وحاليا يواصل برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

وتأهل فريق سيراميكا لدور ربع النهائى بعدما احتل المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف البنك الأهلى صاحب الصدارة، ليواجه بتروجت صاحب المركز الأول فى المجموعة الأول بالعلامة الكاملة.