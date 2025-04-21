شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد جاهزان لتدعيم الإسماعيلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، على جاهزية الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد حارسى الدراويش لمواجهة طلائع الجيش فى ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وشارك أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد فى تدريبات الإسماعيلى، ليتأكد جاهزية الثنائى لمباراة طلائع الجيش، بعدما غاب الثنائى عن مباراة الاتحاد السكندرى التى فاز فيها الدراويش بهدفين نظيفين، وشارك محمد عبد الله فى حراسة الإسماعيلى.

وعانى أحمد عادل عبد المنعم من شد فى العضلة الأمامية، فيما كان يعانى كمال السيد من الخلفية التى ابعدتها عن الإسماعيلى فى المباريات الأخيرة.

وعلى جانب آخر، قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية، تأخير موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش فى ذهاب ربع نهائى كأس عاصمة مصر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وأصبح موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الخامسة مساء الأربعاء، بدلا من الساعة الرابعة، بتأخير الموعد لمدة ساعة واحدة بناء على طلب من إدارة الإسماعيلى.

كما قامت رابطة الأندية بتعديل مباراة مودرن سبورت والبنك الأهلى من الساعة السابعة ليصبح السابعة والنصف مساء الأربعاء، وذلك بعد تعديل توقيت مباراة الإسماعيلى والطلائع فى نفس اليوم.

يعكف تامر مصطفى، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات طلائع الجيش فى الدورى وكأس عاصمة مصر، خاصة مباراته الأخيرة أمام إنبى والتى فاز بها بهدف دون رد ليحصد تذكرة التأهل كمتصدر لمجموعته، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة عبد الحميد بسيونى قبل ملاقاته بالدور المقبل ببطولة كأس عاصمة مصر.

ونجح تامر مصطفى مدرب الإسماعيلى فى قيادة الدراويش فى 4 مباريات حتى الآن، نجح فى الفوز فى مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش فى الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز فى كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد فى كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائى على حساب بيراميدز.