شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين بيسيرو ولاعبى الزمالك على هامش التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على زيادة الحمل البدني للاعبين في مران اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز في التدريبات استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.