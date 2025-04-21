شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك 28 - 27 فى الدورة المجمعة الثانية لنهائى دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 28-27 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية للدور النهائي لدوري سيدات كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

فيما تقام الجولة الثانية غدا الثلاثاء بين سبورتنج مع الزمالك والشمس مع الأهلي، فيما تختتم الأربعاء بمواجهتين بين كل من الشمس مع سبورتنج والأهلي مع الزمالك.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 27-23 في الجولة الختامية من المجمعة الأولى للدور النهائي بدوري سيدات كرة اليد المقرر انتهاؤه 23 أبريل الجاري.

وحصل الأهلي مؤخرا على لقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 على حساب سموحة بنتيجة 31-22.