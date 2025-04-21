شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه نيجيريا وديا غدا فى البروفة الأخيرة استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، تدريباته استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الافريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجارى حتى 18 مايو المقبل.



ويلتقى المنتخب الوطنى للشباب نظيره النيجيرى وديا في تمام الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، في تجربة قوية ضمن برنامج الإعداد للبطولة الأفريقية التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي.



أقيم مران اليوم "الإثنين" على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعتبر تجربة نسور نيجيريا غدا هى البروفة الأخيرة للقاء الافتتاح المقرر أن يجمع الفراعنة مع جنوب أفريقيا الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.



شهد المران حضور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وحرص على تحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المعترك الأفريقي، مؤكدا ثقته فيهم وفى الجهاز الفني الوطني بقيادة أسامة نبيه.



وفى كلمته قبل انطلاق المران، حفز أسامه نبيه لاعبيه وطالبهم بالالتزام الكامل بتعليماته الفنية والتركيز حتى لا تكرر الأخطاء وخاصة التي تتعلق بإهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مشددا على ثقته الكبيرة فى قدرة اللاعبين على تحقيق طموحات الجماهير المصرية.

ويضم الجهاز المعاون كلا من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى وأحمد عصام محلل الأداء ود. محمد أكمل طبيب ود. محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين فى التدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.