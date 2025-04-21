شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف: سعيدة بأول لقب لي فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، عن سعادتها الكبيرة للتتويج ببطولة مدريد للتنس، وكتبت ميار شريف علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعيدة بفوزي بأول لقب لي في 2025 أودّ أن أشكر فريقي وعائلتي ورعاتي على دعمهم، سأبدأ جولتي الأولى في بطولة موتوا مدريد المفتوحة غدًا.. هيا بنا!".

وتوجت البطلة المصرية ميار شريف بالنسخة العاشرة للبطولة لتضيف لقبًا جديدًا في مسيرتها الاحترافية بعد تتويجها في شهر ديسمبر الماضي بلقب "بيونس آيرس" في الأرجنتين، كما توجت من قبل بألقاب بطولات فالنسيا المفتوحة وكولينا في تشيلي وماركاسكا في كرواتيا.

وقالت ميار شريف في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة "كان شعورًا رائعًا، لم يكن اليوم سهلاً بسبب الرياح والبرد، لكني تأقلمت مع ظروف اللقاء النهائي. تحسن أدائي تدريجيًا طوال المباراة".

وأضافت "هذه البطولة تمنحني الثقة للمشاركة في بطولة رابطة محترفات التنس الألف نقطة في مدريد، وللاستعداد للجولة الأولى هناك، والتي ستكون بلا شك معركة شرسة".

ميار شريف