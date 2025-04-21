شكرا لقرائتكم خبر عن "احفظوا أساميهم".. الفيديو التعريفى لمنتخب الشباب قبل المشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمنتخبات الوطنية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو لمنتخب مصر للشباب الذى سيخوض بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تقام فى مصر خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل.

الفيديو بعنوان: "احفظوا أساميهم.. دول شباب الفراعنة"، ويشهد التعريف بلاعبى منتخب الشباب قبل خوض البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب.

وتعادل المنتخب الوطني تحت 20 سنة مع الفريق الأول بنادى الجونة 1-1 السبت الماضي باستاد بتروسبورت فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم المقبلة فى تشيلي.

تقدم للمنتخب الوطني محمد سمير فى الدقيقة الثامنة وتعادل الجونة فى الدقيقة 45 .. وقام أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار المباراة ، حيث بدأ بتشكيل ضم :عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ومحمد سمير واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومؤمن شريف فى خط الدفاع واحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا فى خط الوسط وعمر خضر واحمد شرف ومهند محمد فى الهجوم وتم مشاركة كلا من: محمد زعلوك ومحمد ابراهيم ومحمود لبيب واحمد وحيد وعمر اسامة وعموري فى الشوط الثاني.