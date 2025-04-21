شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يعتمد لجنة «MMA» بالاتحاد المصري للجوجيتسو رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة دعم رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" في مصر، أعلن الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، اعتماده الرسمي للجنة الـMMA التابعة للاتحاد المصري للجوجيتسو، باعتبارها الجهة الوحيدة والرسمية المعترف بها لتمثيل رياضة "MMA" داخل جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في ضوء الخطاب الرسمي الوارد من الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، برئاسة كاريث براون، الذي أكد خلاله منح الاتحاد المصري للجوجيتسو العضوية الرسمية في الاتحاد الدولي، وإسناد مهمة التمثيل الوطني لرياضة MMA إليه، بصفته الاتحاد المعتمد في مصر والأقرب للعبة، بما يعكس التزام الجانب المصري بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الرياضة.

وأشار الاتحاد الدولي في خطابه، إلى ثقته في قدرة لجنة MMA داخل الاتحاد المصري للجوجيتسو على أداء مهامها بكفاءة، وفقًا للوائح المنظمة والمعايير الدولية، مؤكدًا استعداده لمواصلة التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة على المستويين الفني والتنظيمي.

يأتي هذا الاعتماد تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلها الاتحاد المصري للجوجيتسو من أجل تطوير منظومة اللعبة، وبناء هيكل إداري وفني متكامل يتماشى مع المعايير الدولية وسياسات الاتحاد الدولي، ويؤهل مصر للمشاركة الرسمية في البطولات العالمية المعتمدة.

كما يمثل هذا القرار دفعة قوية لمسيرة رياضة MMA في مصر، ويُعد نقلة نوعية في دعم وتأهيل اللاعبين والمدربين والحكام داخل إطار تنظيمي واضح وتحت مظلة رسمية ألا وهي الاتحاد المصري للجوجيتسو، والتي تضمن أعلى درجات الرقابة والجودة الفنية والإدارية، وتفتح المجال أمام الممارسين للمشاركة في الفعاليات الدولية تحت راية العلم المصري.

من جانبهم، أكد مسؤولو لجنة الـMMA بالاتحاد المصري للجوجيتسو التزامهم الكامل بتطوير رياضة MMA داخل مصر، من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية متكاملة، وتنظيم بطولات معتمدة، ونشر ثقافة الفنون القتالية المختلطة، بما يُسهم في توسيع قاعدة الممارسة وبناء أجيال قادرة على المنافسة الدولية.

وفي إطار نشاط الاتحاد المكثف خلال الفترة الماضية، نظم الاتحاد عددًا من الأحداث والبطولات على مستوى اللعبة، أبرزها البطولة العربية للمحترفين وبطولة أبوظبي لمحترفي للجوجيتسو، ويستعد حاليًا لإطلاق بطولة الجمهورية المقرر إقامتها يومي ٢٥ و٢٦ من الشهر الجاري، للوقوف على العناصر الأساسية لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في، تمهيدًا للمشاركة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للجوجيتسو من: العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد، الدكتور محمد فوزي نائب رئيس الاتحاد والقائم بأعمال المدير التنفيذي، الكابتن مصطفى عادل أبو النجا القائم بأعمال المدير المالي، الكابتن محمود سامي عضو مجلس إدارة، المقدم إسماعيل عبد الناصر عضو مجلس إدارة، المهندس مصطفى أحمد يوسف عضو مجلس إدارة.