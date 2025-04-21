شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يرشح عزمي محيلبة لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، ترشيح البطل المصري عزمي محيلبة، نجم المنتخب الوطني، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، وذلك تقديرًا لما قدمه من مسيرة رياضية استثنائية حافلة بالإنجازات المحلية والدولية.

ويأتي ترشيح محيلبة في إطار حرص الاتحاد على تمثيل لاعبي الرماية داخل الأوساط الأولمبية، عبر واحد من أبرز أبطال اللعبة، ممن رفعوا راية مصر عاليًا في مختلف المحافل العالمية، وكان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والعطاء الرياضي.

ويُعد عزمي محيلبة أحد أعمدة المنتخب الوطني للرماية، حيث يمتلك سجلاً مشرفًا من البطولات والميداليات، من بينها ذهبية بطولة العالم للناشئين، وفضية كأس العالم للكبار، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020، وباريس 2024.

وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن ثقته الكاملة في قدرة محيلبة على تمثيل اللاعبين بشكل فعّال داخل اللجنة الأولمبية، والمساهمة في دعم حقوقهم وتطلعاتهم، مشيرًا إلى أن ترشيحه يأتي انطلاقًا من دوره الريادي، ليس فقط كلاعب مميز، بل أيضًا كقدوة للأجيال القادمة في رياضة الرماية.

من جانبه، توجه محيلبة بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد على هذه الثقة، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده ليكون صوتًا قويًا للاعبين داخل اللجنة، وأنه يتطلع إلى تعزيز دور الرياضات الفردية، وخاصة الرماية، في المنظومة الأولمبية المصرية.