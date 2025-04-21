شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شرط زيزو لحضور جلسة التحقيق الجديدة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اشترط أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدرو بيان رسمى من مجلس الإدارة، يتعهد فيه بحمايته، حال حضوره للنادى الأبيض للخضوع لجلسة التحقيق، والانتظام فى التدريبات الجماعية حتى نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وأبلغ زيزو محاميه الخاص، بأنه لن يذهب لحضور جلسة التحقيق الجديدة فى نادى الزمالك، الذى حدد لها النادى الأبيض يوم الأحد المقبل بعد غياب اللاعب عن جلسة السبت الماضي دون تقديم أى أعذار تمنعه من الحضور.

وطالب زيزو فى إنذاره للزمالك بتوفير الحماية الخاصة من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وأي شكل من أشكال الاضطهاد، وهو ما وضح في إزالة صور اللاعب بطريقة مهينة من ملاعب النادي ودهسها بالأقدام وتوجيه السباب له، وهو تهديد وترويع للاعب بشكل مباشر، ولذلك قام اللاعب بإنذار الزمالك لحمايته وعدم منعه من حضور التدريبات.

وقام نادي الزمالك بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" ، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.