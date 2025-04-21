شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب زامبيا للشباب إلى مصر للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة اليوم (الإثنين) بعثة منتخب زامبيا للشباب من أجل المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تنطلق يوم السبت المقبل وتستمر حتى الثامن عشر من مايو المقبل بمشاركة ثلاثة عشر منتخباً تتنافس على الفوز باللقب والتأهل لكأس العالم التي تستضيفها تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر 2025.

"شباب تشيبولوبولو" يخوضون منافسات هذه النسخة في المجموعة الأولى، ويستهلون مسيرتهم بلقاء منتخب سيراليون بتاريخ 27 أبريل الجاري على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ثم يواجهون الثنائي مصر وتنزانيا يومي 3 و6 مايو على نفس الملعب وجنوب أفريقيا على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة في التاسع من نفس الشهر.

كان المنتخب الزامبي قد حجز مقعده في هذه البطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حل ثانياً في تصفيات منطقة جنوب القارة (كوسافا) التي أقيمت في موزمبيق خلال سبتمبر وأكتوبر 2024، بعد أن بدأ منافسات المجموعة الثانية بالخسارة أمام أنجولا (1 – 3) ثم تدارك هذه النتيجة وتفوق على ناميبيا (2 – 1)، بعدها تغلب على منتخب زيمبابوي بركلات الترجيح بعد التعادل (2 – 2) في نصف النهائي قبل أن يخسر (0 – 2) أمام جنوب أفريقيا في النهائي.