شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات ربع نهائى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن موعد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر، والتي تقام مبارياتها بنظام best of 5، حيث يلتقى كل فريقين في 5 مواجهات، والفريق الفائز في اكثر عدد مباريات يصعد للدور التالى.

ويصعد لنصف النهائى الفريق الفائز فى 3 مباريات دون استكمال باقى المباريات.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات ربع النهائي يوم الخميس 24 أبريل على أن تستمر حتى السبت 3 مايو لإقامة المباراة الفاصلة، على أ، تقام المباريات أيام 24 ، و 25، 28، 29 أبريل، و 3 مايو .

ووفقا للجدول فيلتقى كل من الاتحاد السكندرى مع سموحة، الأهلى مع هليوبوليس، الزمالك مع المصرية للاتصالات، سبورتنج مع الجزيرة.