شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات ربع نهائى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالإثنين، 21 أبريل 2025 04:02 م
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن موعد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر، والتي تقام مبارياتها بنظام best of 5، حيث يلتقى كل فريقين في 5 مواجهات، والفريق الفائز في اكثر عدد مباريات يصعد للدور التالى.
ويصعد لنصف النهائى الفريق الفائز فى 3 مباريات دون استكمال باقى المباريات.
ومن المقرر أن تنطلق مباريات ربع النهائي يوم الخميس 24 أبريل على أن تستمر حتى السبت 3 مايو لإقامة المباراة الفاصلة، على أ، تقام المباريات أيام 24 ، و 25، 28، 29 أبريل، و 3 مايو .
ووفقا للجدول فيلتقى كل من الاتحاد السكندرى مع سموحة، الأهلى مع هليوبوليس، الزمالك مع المصرية للاتصالات، سبورتنج مع الجزيرة.
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