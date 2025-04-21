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جدول مباريات ربع نهائى سوبر السلة

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جدول مباريات ربع نهائى سوبر السلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 21 أبريل 2025 04:02 م

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن موعد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر، والتي تقام مبارياتها بنظام best of 5، حيث يلتقى كل فريقين في 5 مواجهات، والفريق الفائز في اكثر عدد مباريات يصعد للدور التالى.

ويصعد لنصف النهائى الفريق الفائز فى 3 مباريات دون استكمال باقى المباريات.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات ربع النهائي يوم الخميس 24 أبريل على أن تستمر حتى السبت 3 مايو  لإقامة المباراة الفاصلة، على أ، تقام المباريات أيام  24 ، و 25، 28، 29 أبريل، و 3 مايو .

ووفقا للجدول فيلتقى كل من الاتحاد السكندرى مع سموحة، الأهلى مع هليوبوليس، الزمالك مع المصرية للاتصالات، سبورتنج مع الجزيرة.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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