7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 21 - 4 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يُجهّز ملفاً شاملاً عن مستحقات وعقوبات زيزو، وحقيقة عرض فالنسيا الإسبانى لضم مصطفى شوبير.. وموقف الأهلى.

الزمالك يُجهّز ملفاً شاملاً عن مستحقات وعقوبات زيزو

بدأ مسئولو نادى الزمالك تجهيز ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم والمنقطع عن التدريبات خلال الأيام الماضية، على خلفية توقيعه للأهلي، وكلف الزمالك أمين الصندوق بدراسة عقد اللاعب وتحديد مستحقاته المتأخرة بالتنسيق مع الشئون القانونية بالنادى لرصد الغرامات المقرر توقيعها على اللاعب بسبب غيابه عن التدريبات خلال الايام الماضية مع احتساب نسبة المشاركة والتي يتم حسابها نهاية الموسم.

حقيقة عرض فالنسيا الإسبانى لضم مصطفى شوبير.. وموقف الأهلى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة اهتمام نادي فالنسيا الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر وطلب ضمه في الصيف المقبل، بعد المستويات القوية التي قدمها الحارس الواعد مع فريقه منذ الموسم الماضي، ومساهمته في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

اتحاد الكرة يفرج عن المستحقات المتأخرة لمنتخب الشباب قبل أمم أفريقيا

قرر اتحاد الكرة الإفراج عن مستحقات منتخب الشباب المتأخرة قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا التي تقام في مصر فى الفترة من 27 أبريل الجارى حتى 18 مايو المقبل، تحفيزا للاعبين لتحقيق اللقب والتأهل لكأس العالم .

كولر يُعدل طريقة لعب الأهلي أمام صن داونز فى موقعة الإياب الحاسمة

استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، على تعديل طريقة لعب الفريق الأحمر أمام صن داونز في المباراة التي تجمعهما مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما شهدت مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لعب الأهلي بطريقة 5 / 3 / 2، لتأمين الخط الخلفي والتعامل مع الضغط الهجومي المكثف من فريق صن داونز، باعتبار أن المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره.

ناصر ماهر يستعد للمشاركة فى مران الزمالك اليوم بعد انتهاء أزمة بيسيرو

يعود ناصر ماهر لاعب الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حسب اتفاق الجهاز الفني مع اللاعب، بعدما غاب الأخير عن مباراة الزمالك الماضية أمام سموحة بكأس عاصمة مصر بقرار من البرتغالي بيسيرو ، نظراً لتدرب اللاعب منفرداً على خلفية الأزمة الخاصة باعتراضه على الجلوس احتياطياً في مباراة حرس الحدود بالدوري، وانتهت الأزمة بعد اعتذار ناصر ماهر لإدارة الزمالك عما بدر منه قبل المباراة.

جراديشار يواصل قيادة هجوم الأهلي فى مباراة العودة أمام صن داونز