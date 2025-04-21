شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "الماستر كورس الدولي" للكاراتيه التقليدي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات الماستر كورس الدولي للكاراتيه التقليدي والتي ينظمها الاتحاد المصري للعبة برئاسة الدكتور رامي المكاوي، ويستمر 3 ايام، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

يقام الماستر كورس على هامش فعاليات بطولة أفريقيا الرسمية وبطولة أفريقيا المفتوحة والتي تستضيفهما مصر نهاية الأسبوع الجاري.

ويحاضر في الماستر كورس نخبة من قيادات الاتحاد الدولي اللكاراتيه التقليدي على رأسهم البرازيلي جلبرتو جارتنر رئيس الاتحاد الدولي بجانب الإيطالي إيليجيو كونترلي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي والأرجنتيني جوستر جوميز عضو اللجنة الفنية العليا بالاتحاد الدولي و البرازيلي روي مارشال المدير المالي للاتحاد الدولي.

من جانبه أكد الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، على أهمية الماستر كورس والذي يحاضر فيه نخبة من قيادات اللعبة للتعريف بأحدث المستجدات في عالم الكاراتيه التقليدي سواء على المستوى الفني او المستوى الإداري.

وأضاف بأن تواجد هذه النخبة في مصر يعكس القيمة الكبيرة لمكانة مصر لدى الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي بعدما أصبحت مصر أحد أهم و أقوى الدول في اللعبة على المستوى القاري والعالمي.