شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عرض فالنسيا الإسباني لضم مصطفى شوبير والان مع تفاصيل الخبر

تصدر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، اهتمامات جماهير القلعة الحمراء خلال الساعات الأخيرة، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود عرض رسمي من نادي فالنسيا الإسباني لضم الحارس المخضرم في الفترة المقبلة، وهو ما أثار قلق جماهير الفريق الأحمر نظراً لاعتبار شوبير واحداً من العناصر المؤثرة مع الأهلي.