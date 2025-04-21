شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عرض فالنسيا الإسباني لضم مصطفى شوبير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 21 أبريل 2025 03:30 م
تصدر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، اهتمامات جماهير القلعة الحمراء خلال الساعات الأخيرة، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود عرض رسمي من نادي فالنسيا الإسباني لضم الحارس المخضرم في الفترة المقبلة، وهو ما أثار قلق جماهير الفريق الأحمر نظراً لاعتبار شوبير واحداً من العناصر المؤثرة مع الأهلي.س: هل تلقى الأهلي عرضاً رسمياً لضم مصطفى شوبير من فالنسيا الإسباني؟ ج:كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة اهتمام نادي فالنسيا الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر وطلب ضمه في الصيف المقبل، وأكد المصدر أن النادي الأهلي لم يتلق عرضا رسميا من فالنسيا بشأن انتقال شوبير إلى النادي الإسباني حتى الآن. س: ما هو موقف الأهلي من تلقي عروضاً لرحيل مصطفى شوبير في الفترة الحالية؟ ج:أكد مصدر بالأهلي، أن النادي لا يفكر في مناقشة أية عروض تخص مصطفى شوبير في الوقت الحالي وحال وصل عرض رسمي سيتم تأجيل البت فيه إلى نهاية الموسم الجاري، في ظل ارتباط الفريق الأحمر بمباريات مهمة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري، خاصة مباراته أمام صن داونز يوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. س: هل من يوافق الأهلي على رحيل مصطفى شوبير نهاية الموسم؟ ج:أوضح مصدر بالأهلي أن إدارة النادي قد تناقش العرض الإسباني حال وصول عرض مغر، وتتم الموافقة على بيع شوبير، ولكن الاتجاه حاليا أن يتم تأجيل المفاوضات إلى وقت لاحق، مضيفا أنه قد يتم غلق ملف رحيل شوبير والتمسك ببقائه باعتباره مستقبل حراسة المرمى في الفريق الأحمر، وبات من العناصر المهمة في صفوف الأهلي. س: ماذا قدم مصطفى شوبير مع الأهلي؟ ج:شارك مصطفى شوبير مع الأهلي في 49 مباراة، حافظ على نظافة شباكه خلال 29 لقاء، واسقبل 27 هدفاً في المباريات الأخرى، وتوج مصطفى شوبير مع الأهلي بـ 4 بطولات دوري، ومثلهم كأس مصر، ولقبين كأس السوبر المصري، و4 ألقاب دوري أبطال أفريقيا. س: ما هو رد نادي فالنسيا على مفاوضاته مع مصطفى شوبير؟ ج:أكد ميجيل أنخيل كورونا، المدير الرياضي لنادي فالنسيا، أن ما يتم تداوله بخصوص التعاقد مع مصطفى شوبير عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن الحارس ليس ضمن الأسماء المطروحة على طاولة التعاقدات الصيفية.
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