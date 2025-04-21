شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر عن عقد الجزائرى طيب مزيانى قبل مفاوضات ضمه للفريق والان مع تفاصيل الخبر

دخل طيب مزيانى لاعب فريق مولودية الجزائر، اهتمام مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تأكد رحيل زيزو لاعب الفريق عن ميت عقبة.

وكشف مصدر بالزمالك أن لجنة التخطيط بالزمالك فيديوهات اللاعب، ومستواه مع فريقه، مع تجهيز تقرير فنى عن اللاعب، فى ظل الحاجة الى جهوده الفترة المقبلة مع الفريق، ولكن هناك عائق امام الصفقة.

وقال المصدر، إنه تم الاستفسار عن عقد اللاعب مع ناديه، حيث أن اللاعب مرتبط بعقد مع فريقه الجزائرى، وهو سيجعل الايام المقبلة تشهد مفاوضات رسمية مع النادى الجزائرى، على أن يتم التواصل مع وكيله لجس نبض اللاعب من الانضمام للزمالك فى البداية.

وتلقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك العديد من السير الذاتية للاعبين أجانب في مركز الجناح الأيمن، ويتم العمل الفترة الحالية على دراستها بعناية شديدة، قبل اتخاذ القرار ببدء التفاوض مع أنديتهم، حول المقابل المادى وطريقة الانتقال إلى القلعة البيضاء.

