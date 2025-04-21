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الزمالك يكشف مصير سيف الجزيرى مع الفريق

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الزمالك يكشف مصير سيف الجزيرى مع الفريق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الإثنين، 21 أبريل 2025 03:00 م

كشف مصدر بالزمالك عن مصير سيف الجزيرى لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة، سواء بالاستمرار من عدمه مع الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب سبق ووقع على عقود التجديد للزمالك.

وقال المصدر أن الجزيرى وقع على عقوده مع الزمالك خلال الأشهر الماضية، و لكن توثيقها في اتحاد الكرة يكون بنهاية الموسم الجارى، و متوقف على قرار باستمراره.

وأضاف المصدر أنه حال التعاقد مع صفقة قوية ، لن يتم توثيق العقود، ويتم رحيل اللاعب عن الأبيض لإفساح مكان في القائمة للاعبين الأجانب المقرر التعاقد معهم في الصيف، في المقابل حال الفشل في ضم صفقة سوبر يتم توثيق العقود ثم خروج اللاعب للإعارة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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