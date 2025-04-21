شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يطمئن على جاهزية القوة الهجومية للبنك الأهلي بعد خماسية رع والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، على جاهزية القوة الهجومية للفريق، بعد ودية رع، والتي خاضها الفريق مؤخراً وانتهت بفوز البنك الأهلي بخماسية نظيفة، استعداداً لمباراة الدور ربع النهائي ببطولة كأس عاصمة مصر أمام مودرن سبورت.

وسجل خماسية البنك الأهلي، كل من، ياو انور "هدفين"، وهدف لكل من، أسامة فيصل وأحمد ياسر ريان، بالإضافة إلى هدف آخر عكسي.

وبدأ الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، بمراجعة المباريات السابقة لفريق مودرن سبورت هدف، وذلك لتحديد اهم نقاط القوة والضعف لديهم قبل اللقاء المرتقب.

ويلتقي البنك الأهلي مع مودرن سبورت في السابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق 23 أبريل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

واحتل البنك الأهلي المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبو البنك الأهلي 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

ويقدم البنك الأهلي موسماً مميزاً تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، حيث نجح الفريق في الوصول إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يودع المسابقة على يد بيراميدز حامل اللقب، والذي فاز في نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي مسابقة الدوري، نجح طارق مصطفى في تصحيح مسار البنك الأهلي، بعد بداية متعثرة في النتائج بسبب مواجهة فرق المقدمة في الأسابيع الأولى، ويحتل البنك الأهلي حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض مباراة واحدة في جولات حسم المسابقة المحلية.