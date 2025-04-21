شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانا رسميا عن التعامل مع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مسئولو نادى الزمالك بيانا رسميا، عن أحمد مصطفى زيزو، وملف أزمته الأخيرة مع النادى، حيث جاء فىب يان النادى ان الزمالك ليس مسئولا عما يتم تداوله من أخبار فى هذا الشأن.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالى..

بيان

الزمالك أولاً

نظراً لكثرة تداول الأخبار والأحاديث الإعلامية المتعلقة بعلاقة نادي الزمالك مع لاعبه الحالي أحمد مصطفى محمد سيد "زيزو"، والإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، يُعلن نادي الزمالك عدم مسؤوليته عن أي أخبار يتم تداولها بهذا الشأن، سوى الصادرة رسمياً من النادي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمركز الإعلامي فقط.

وحرصاً من نادي الزمالك على التعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية، فإن النادي يهيب بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات وتقارير لا أساس لها من الصحة، منعًا للمزيد من الجدل وإثارة الجماهير.

عاش الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر.