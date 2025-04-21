شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول خارج حسابات كولر فى مباراة الأهلى وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

خرج التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى من الحسابات الفنية للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر فى مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دوري الابطال.

ويأتى خروج علي معلول من حسابات كولر الفنية استمراراً لمسلسل إبعاد النجم التونسى عن قائمة الأهلى منذ تعافيه من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس رغم تسجيله فى قائمة المارد الأحمر بالميركاتو الشتوى الأخير.

وشارك علي معلول مع الأهلى فى مباريات كأس عاصمة مصر بالنسخة الجارية لتجهيزه للظهور مع الأهلى.

ويعانى الأهلى من غيابات مؤثرة فى الجبهة اليسري فى ظل إصابة المغربى يحيى عطية الله بشد فى العضلة الخلفية وكريم الدبيس بكدمة فى الكاحل واعتمد كولر فى مباراة الذهاب أمام صن داونز على مصطفى العش فى قيادة الجبهة اليسري.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

وأعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا علماً بأن لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبى فى جنوب أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.