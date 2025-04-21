شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تراجع أكرم توفيق عن التوقيع للشمال القطري والان مع تفاصيل الخبر

رغم الأنباء التى ترددت وتفيد تراجع أكرم توفيق عن توقيعه للفريق القطري، وبقاءه فى الأهلى، إلا أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، فقد اقترب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر، حيث وقع أكرم توفيق عقود انتقاله إلى فريق الشمال القطري.

وكان الإعلامي أحمد شوبير أكد خلال تصريحات تليفزيونية في وقت سابق، أن أكرم توفيق سيرحل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم، مشيراً إلى أن اللاعب لم يتراجع عن توقيعه للفريق القطري رغم الأنباء التي ترددت مؤخراً عن تراجعه.

من ناحية أخرى، نفى مصدر مقرب من أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الأهلى دخوله فى مفاوضات مع بيراميدز لانتقاله لصفوفه بداية من الموسم المقبل، مؤكدا أن اللاعب سيرحل للشمال القطرى بعد انتهاء تعاقده مع الأهلى ورفضه تمديد التعاقد.

وأبلغ مسئولو النادى الأهلى، مارسيل كولر بموقف أكرم توفيق النهائى من البقاء فى النادى من عدمه مع نهاية الموسم الجارى.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء للمدير الفني أن أكرم توفيق سيرحل من النادي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد اللاعب ويرفض الأخير تجديد عقده بعدما أنهى اتفاقه مع نادي الشمال القطري للانتقال إلى صفوفه مطلع الموسم المقبل.

وعقد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي بالأهلي، جلسة جديدة مع أكرم توفيق بشأن تجديد عقده مع النادي، والتوصل إلى اتفاق مالي لإقناعه بالبقاء فى القلعة الحمراء والتراجع عن فكرة الرحيل.

وكشف مصدر أن شوقي استطلع رأي أكرم توفيق بشأن تجديد عقده مع الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، ليفاجئه اللاعب بأنه أتم الاتفاق مع نادي الشمال القطري على الانضمام إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري، وقام بالتوقيع مع مسئولي النادي القطري والحصول على مقدم التعاقد، وهو ما دفع شوقي لغلق الملف بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أن الأهلي رفع القيمة المالية للراتب السنوي فى عقد أكرم توفيق ليصل إلى قرابة 20 مليون جنيه بالإعلانات، ولكن تم إغلاق الملف بشكل نهائي، بعد تأكد نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي من توقيع اللاعب لنادي الشمال، وإنهاء الاتفاق على كل الأمور المالية والتعاقدية من أجل الرحيل عن النادي الأهلي والانضمام إلى نادي الشمال.