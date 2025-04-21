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فوز شباب الهوكي على زامبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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فوز شباب الهوكي على زامبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 21 أبريل 2025 01:28 م

فاز منتخب مصر لشباب الهوكي علي نظيره الزامبي  بنتيجة 3-1، في ثالث مواجهاته في تصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 و حتي 25 من شهر أبريل الجاري .

خسر منتخب الهوكي أول مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، حيث وصلت البعثة الي ناميبيا المستضيفة للتصفيات  الأربعاء.

و يشارك في التصفيات كلا من ، مصر و كينيا و ناميبيا و جنوب أفريقيا و زامبيا و زيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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