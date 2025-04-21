شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زكريا يترقب إنجازاً تاريخياً للاسكواش المصري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش اقتحام قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للعبة، والمقرر صدوره اليوم الاثنين، بعد مستواه المميز فى البطولات الدولية الكبرى.

وبدخوله قائمة التوب 20 فى التصنيف العالمي للاسكواش، سيكون محمد زكريا على موعد مع إنجاز فريد للاسكواش المصري، حيث سيكون ثاني أصغر لاعب يقتحم تلك القائمة بعمر 17 عاماً فقط، ويسبقه أسطورة باكستان جهانشير خان، والذي التحق بتلك القائمة فى عمر 16 عاماً.

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش بالمنافسات الفردية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي.

وفاز محمد زكريا في المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6، لتستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ، حيث كان مصطفى عسل لاعب الأهلي هو المتوج بآخر لقب في 2019.

هذا الفوز لزكريا جعله أصغر على الإطلاق متوج بالبطولة، أصغر بثمانية أيام من حامل الرقم القياسى السابق الباكستاني جانشير خان فى عام 1986 وأصغر بـ 28 يومًا من رامى عاشور، آخر شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يفوز بالبطولة، فى عام 2004.

ورغم صعوبة المنافسات وصغر سنه، يحتل محمد زكريا حالياً التصنيف رقم 27 على العالم، ويعد زكريا أصغر لاعب يتوج ببطولة اسكواش بعد فوزه بلقب "LA"، كما توج بعدها ببطولة كأس ناش.