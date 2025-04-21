شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة اليوم ويبدأ الاستعداد لمواجهة صن داونز فى إياب نصف نهائى أفريقيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية، اليوم الإثنين، على أن يبدأ التحضير لمباراته أمام صن داونز المحدد لها الجمعة المقبل في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، غدا الثلاثاء، بعدما عاد إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد الانتهاء من خوض مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني، على وضع برنامج تجهيز الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لاعبيه على أعلى مستوى.

من جانبه، أكد مارسيل كولر أن الفريق قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، وأتيحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء. وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر فى القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي.

وتابع مدرب الأهلي أنه ليس مهمًّا الاستحواذ على الكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية ، وأشار إلى أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سيستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

واختتم كولر قائلا، اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.