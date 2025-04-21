شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الهوكي يواجه زامبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 21 أبريل 2025 03:30 ص
يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الزامبي اليوم، الاثنين، في ثالث مواجهاته بتصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 حتى 25 أبريل الجاري.
وخسر منتخب الهوكي أولى مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، حيث وصلت البعثة إلى ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء.
ويشارك في التصفيات كل من، مصر وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي .
تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل.
وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.
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