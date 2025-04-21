شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الهوكي يواجه زامبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه منتخب شباب الهوكي نظيره الزامبي اليوم، الاثنين، في ثالث مواجهاته بتصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 حتى 25 أبريل الجاري.

وخسر منتخب الهوكي أولى مبارياته أمام ناميبيا 3-1 قبل التعادل مع كينيا 4-4 ، حيث وصلت البعثة إلى ناميبيا المستضيفة للتصفيات الأربعاء.

ويشارك في التصفيات كل من، مصر وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي .

تقام البطولة بنظام دوري من دور واحد ثم مباراة نهائية بين الأول و الثاني لحسم التأهل.

وتضم قائمة منتخب الهوكى فى هذه البطولة كلا من: مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.