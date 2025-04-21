الامارات | صحف البرتغال: خسر سوزا في لحظة انتظار تتويج «العمل المتقن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اهتمت وسائل الإعلام البرتغالية بأصداء خسارة مواطنها، مدرب فريق شباب الأهلي، باولو سوزا، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم أمام الجزيرة، وسلطت الضوء على أن سوزا أخفق في التتويج باللقب على الرغم من المسيرة القوية للفريق هذا الموسم.

وذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن شباب الأهلي فشل في معانقة اللقب بعد خسارته 1-2 في المباراة النهائية، في وقت كان الفريق يعيش واحدة من أفضل فتراته محلياً، بسلسلة طويلة من المباريات من دون خسارة في جميع المسابقات، وهو إنجاز تحقق قبل أسبوع من النهائي.

بدورها، أوضحت «آبولا» أن شباب الأهلي بقيادة سوزا سيراهن على التتويج بالبطولتين المتبقيتين هذا الموسم «الدوري وكأس رئيس الدولة».

وأشارت صحيفة «آبولا» إلى أن الفريق على الرغم من خسارته أمام الجزيرة، فإنه لايزال متصدراً للدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ما يُبقي أمام المدرب فرصة للتعويض وحسم اللقب في الجولات المقبلة، إضافة إلى تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة أمام الشارقة.

فيما قالت صحيفة «أوجوغو» البرتغالية، إن خسارة شباب الأهلي لكأس الرابطة جاءت في لحظة كان يُنتظر فيها تتويج العمل المتقن لسوزا بلقب كبير.من جهتها، وصفت صحيفة «سبورت بومب» الهزيمة بـ«المريرة»، مؤكدة أن المباراة النهائية لم تَسِر كما خطط لها سوزا، على الرغم من تحضيراته القوية وسجله المحلي المميز. وأضافت أن شباب الأهلي كان يأمل تعزيز سجل بطولاته المحلية، لكنه اصطدم بفريق منظم استغل الفرص بفاعلية.

. المباراة النهائية لم تَسِر كما خطط لها سوزا، على الرغم من تحضيراته القوية وسجله المميز.

. شباب الأهلي سيراهن على التتويج بالبطولتين المتبقيتين «الدوري» و«كأس رئيس الدولة».