شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يقود سموحة أمام الجونة فى الدوري بعد تأجيل ملف المدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أحمد عبد العزيز، المدرب العام لفريق سموحة، الفريق السكندري يوم 28 أبريل الجاري أمام الجونة فى الدوري، بشكل مؤقت، خلفا للمدرب أحمد سامي، الذي أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة فى آخر مباراتين بالدوري، آخرهما ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة تأجيل اجتماعه الذي كان مقررًا لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول، خلفًا لـ أحمد سامي، الذي انتهت مهمته مع الفريق مؤخرًا.

ويأتي التأجيل وسط انقسام الإدارة بين أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين، سواء على الساحة المحلية أو من خارجها، لضمان اختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، خاصةً مع تطلعات سموحة للمنافسة بقوة في الدوري وتحقيق نتائج إيجابية.

ودخل الثنائي خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، وأيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق سيراميكا، دائرة اهتمام مجلس إدارة نادي سموحة، مع هيثم شعبان لتدريب الفريق السكندري خلفا لأحمد سامي.

وتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق الفوز في 7 فقط منهم، مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.