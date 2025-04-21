شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق خلال الأيام الماضية عقب الخروج من كأس عاصمة مصر، ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى في الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل، فى ثالث جولات المرحلة النهائية لمجموعة حسم الدوري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية الفترة المقبلة حتى مواجهة المصري البورسعيدي على أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعب النادي.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر إلا أنه ودع البطولة.