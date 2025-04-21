شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صن داونز خارج ملعبه قبل لقاء الأهلى بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة قوية أمام صن داونز باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الجمعة المقبل، فى إطار منافسات إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما عصر، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أرقام صن داونز خارج ملعبه..

لعب فريق صن داونز 5 مباريات خارج جنوب أفريقيا خلال مشواره فى دورى أبطال أفريقيا، فاز فى مباراتين وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وحيدة.

ونستعرض مباريات صن داونز خارج ملعبه فى هذه البطولة..

دور الـ32.. فاز صن داونز على إمبابان سوالوز الإسواتيني خارج ملعبه برباعية نظيفة، قبل أن يكررها فى الإياب ويتأهل لدور المجموعات مجموع المباراتين 8 / 0.

دور المجموعات

لعب صن داونز 3 مباريات خارج ملعبه فى دور المجموعات، حيث تعادل مع الجيش الملكى بهدف لمثله فى المغرب، ثم الهزيمة من الرجاء المغربى بهدف نظيف فى المغرب، ثم الفوز على مانيما يونيون الكونغولى بهدفين مقابل هدف.

فى ربع النهائى

نجح فريق صن داونز فى الخروج بتعادل سلبى مع الترجى فى تونس، ليتأهل لنصف النهائى مستفيدا من فوزه على ملعبه بهدف نظيف.